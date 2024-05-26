الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علا رشدي تكشف تفاصيل وثائقي "كيف تسرق وطن"؟

الفنانة علا رشدي
الفنانة علا رشدي

تنتظر الفنانة علا رشدي عرض فيديو وثائقي بعنوان “كيف تسرق وطن” الذي يكشف الكثير من الأسرار عن القضية الفلسطينية، وكيف استطاع اليهود سرقة أرض فلسطين واحتلال البلاد؟

وشاركت علا بوستر الفيديو عبر حسابها الرسمي على انستجرام، مصحوبًا بتعليق قالت فيه:"كيف تسرق وطن عن كيف تسرق وطن، عن كيف إستطاع يهود الخزر سرقة أرض ووطن فلسطين وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ صدقها العالم على مدار التاريخ!! انتظرونا”.

يكشف الفيلم كيف تمكن يهود الخزر من سرقة وطن وأرض فلسطين وكيف تم الترويج لأكبر كذبة صدقها العالم على مدار التاريخ ويشارك في بطولته أحمد داش، صدقي صخر، علا رشدي، أمير المصري، ياسمينا العبد.

وأطلقت Bee Media Productions وCarrots Company فيديو بعنوان (كيف تسرق وطن) بمشاركة النجوم أحمد داش، أمير المصري، علا رشدي، صدقي صخر، ياسمينا العبد.

يحكي النجوم كيف استطاع يهود الخزر سرقة أرض ووطن "فلسطين"، وكيف تم الترويج ودعم أكبر كذبة في التاريخ صدقها العالم على مدار التاريخ، كما يحكوا كيف بدأ إعلان دولة إسرائيل والأكاذيب التي يدعونها واحتلالهم لفلسطين.

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