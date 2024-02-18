مسلسلات رمضان 2024| تفاصيل شخصية علا رشدى فى "فراولة" (خاص)

يواصل صناع مسلسل "فراولة" تصوير مشاهد العمل، الذي تخوض بطولته الفنانة نيللي كريم على قدم وساق، ومن المقرر عرضه خلال موسم رمضان 2024 المقبل.

مسلسلات رمضان 2024

وتخوض الفنانة علا رشدي السباق الرمضاني المقبل 2024، من خلال مشاركتها في مسلسل "فراولة"، ضمن مسلسلات رمضان، والذي سيعرض عبر إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو من بطولة الفنانة نيللي كريم، ليكون هو التعاون الثاني الذي يجمع بينهما بعد نجاح بـ"100 وش".

تفاصيل شخصية علا رشدي في "فراولة"

وكشفت مصادر من داخل العمل الفني "فراولة" عن تفاصيل شخصية الفنانة علا رشدي ضمن العمل الفني، وهي تلعب دور صديقة فراولة التي تجسدها نيللي كريم، والتي تعمل في المشغولات اليدوية والتطريز.

وكانت منصة watch it الرقمية طرحت البوسترات التشويقية لأبطال مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللي كريم، المقررعرضه في موسم دراما رمضان 2024.

تدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم، ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدى الشركات العالمية.

مسلسل "فراولة"

مسلسل "فراولة" تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، توني ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الأيام المقبلة.

وقدمت نيللي كريم في رمضان الماضي مسلسل "عملة نادرة"، وشارك في بطولته جمال سليمان، أحمد عيد، جومانا مراد، كمال أبورية، ندا موسى، مريم الخشت، محمد فهيم، هشام عاشور، فريدة سيف النصر، محمد لطفي، علي الطيب، أحمد فهيم، رمزي العدل، نهي صالح، ريم رءوف، نهى صالح، تامر ضيائي، إيمي إسلام، أحمد الشافعي، أحمد البدري، وئام مجدي، أشرف السلكاوي وتأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.