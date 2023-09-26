الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

باللهجة الخليجية.. نوال الزغبي تطرح أحدث أعمالها الغنائية "فخامة معاليك" (فيديو)

نوال الزغبي
نوال الزغبي

طرحت النجمة اللبنانية نوال الزغبي منذ قليل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "فخامة معاليك" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

 

وقدمت نوال الزغبي أغنية “فخامة معاليك” باللهجة الخليجية على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وصورت الأغنية في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

وظهرت نوال الزغبي بفيديو كليب "فخامة معاليك" بإطلالتين مختلفتين من حيث الأزياء والستايل، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي خالد ڤرناس والملحن ياسر نور والموزع الموسيقي هاني ربيع.

 

آخر أعمال نوال الزغبي الغنائية

وطرحت نوال الزغبي الأشهر الماضية أغنية بعنوان “ريتو” وتعاونت فيها مع كل من الشاعر الغنائي مازن ضاهر والملحن الموسيقي فضل سليمان ويعد هذا التعاون الرابع بينهما بعد أغاني “محايي”، “قالوا” و”القوية”.

تقول كلمات الأغنية: “إنت بغرامك هالقلب صايب دايب عليك وآخ شو دايب لو يجمعو قلوب الدني بإيدي غيرك ما برضى أي بدل غايب حدّك أنا بدّي العمر كفّي إنت بِكفّي والدّنيي بِكفّي زايد جمالك وبحياتي صار ساحر غلبني بلعبة الخفّة ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو بعلمي أنا اللي وعّتا إمّا إنو ما أوقع بالعشق لمّا لاقي حبيب بهالدني لكن وقعت وعقلبي ما حدا سمّا بتعرف ب إنو عيوني بتحبك كل ما شافوك بصير بتلبّك بتعرف بإني صرت مغرومي بشكلك وروحك يا حلو وقلبك ريتو ما يبلى هالحلا ريتو إنت اللي حب كبير حبيتو إنت حبيبي وبالقلب موجود إسمك حبيبي عا ذوقي نقّيتو”.


 

النجمة اللبنانية نوال الزغبي نوال الزغبي فخامة معاليك يوتيوب أغنية “فاخمة معاليك” فادي حداد

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