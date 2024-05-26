تفاصيل تكريم نقيب المهن الموسيقية في لبنان بالقاهرة (صور)

كرم الفنان مصطفي كامل، نقيب المهن الموسيقية، الأحد، نظيره في لبنان فريد بوسعيد، وذلك داخل مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين في البلدين منهم حلمي عبد الباقي وحمادة أبو اليزيد ومنصور هندي ومحمد صبحي وخالد بيومي وعلى الشريعي وعلاء سلامة.

وأعرب بوسعيد، خلال جولته داخل مقر نقابة الموسيقيين بالقاهرة عن سعادته بالامتيازات والنجاح الذي حققته النقابة في الفترة الأخيرة.

واعتبر مصطفى كامل تكريم بوسعيد في مصر هو رد الجميل بعدما تم تكريم الأول بمقر نقابة المهن الموسيقية في لبنان في وقت سابق بحضور المطرب الكبير وليد توفيق.

وأعرب بوسعيد عن سعادته بالتكريم في مصر والذي اعتبره أغلى تكريم في حياته، مؤكدًا أنه يشعر وكأنه في بيته، مؤكدًا وجود تعاون مشترك بين الطرفين خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفي كامل إنه يتمنى وجود قانون حازم ليحمي الفن، مقدمًا الشكر للرئيس السيسي ورئيس الوزراء، مؤكدًا أنه قبل توليه منصب نقيب الموسيقيين ظهر شباب استسهل الطريق ومشكلتي كانت مشكلتي مع الكلمة لأن مصر هي منارة الفن ماينفعش تكون بالأسلوب ده، وأنا مؤمن بالتطور التكنولوجي ولكن إذا هناك حالة فنية تسيء بالفن المصري تتم محاسبته وأكتر حاجة كانت شغلاني هي بتر كل أشكال الفساد وأرصدة النقابة حاليًا تجاوزت 227 مليون جنيه.

وأعلن النقيب العام للمهن الموسيقية عن تحقيق النقابة لإيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال عام و7 أشهر من توليه منصب النقيب.

أشار كامل إلى أنه تسلم النقابة والإيرادات 69 مليون جنيه فقط، بينما حقق هو ومجلسه الحالي في فترة عام ونصف فقط مبلغ 158 مليون جنيه ليصبح الإجمالي 227 مليون في طفرة غير مسبوقة على مستوى تحقيق الدخول المالية للنقابة.

الموسيقيين تكرم نقيب الموسيقيين اللبناني

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