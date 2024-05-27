رسائل من الرئيس السيسى للعالم بشأن القضية الفلسطينية.. ويُحذّر من "الكارثة"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشددًا على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية.

حل الدولتين

كما شدد خلال استقباله أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران، عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.