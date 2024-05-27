الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال لقائه وفدًا أمريكيًا.. الرئيس السيسى يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب بغزة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وفدًا من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، برئاسة السيناتور جيري موران، عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

الوفد الأمريكي: دور مصر جوهرى فى دفع الجهود الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الوفد الأمريكي أكد أن زيارته تأتي في إطار الأهمية الخاصة التي توليها بلاده للشراكة الاستراتيجية مع مصر، منوهين إلى إسهامها الكبير كركيزة للاستقرار الإقليمي، وتقديرهم للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة، لافتين في هذا السياق إلى الدور المصري الجوهري في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، بالإضافة إلى الجهود الهائلة التي بذلتها مصر، وما زالت تضطلع بها، لإدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، معربين عن بالغ الشكر والتقدير لدور مصر والقيادة المصرية في هذا الصدد.

الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب

وقد شهد اللقاء حوارًا معمقًا حول مجمل الأوضاع الإقليمية، أكد خلاله الرئيس ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة ويحول دون توسع الصراع وامتداده، مشددًا على المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية. 

الرئيس يشدد على ضرورة الانخراط الدولى الجاد فى تطبيق حل الدولتين

كما شدد الرئيس على ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، بوصفه مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة.

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