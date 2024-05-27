50% مكون محلي.. طفرة في تصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية بمصر

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بزيارة مصنع "سيب مصر - زهران" للأجهزة الكهربائية وأواني الطهي، الواقع في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة أن المصنع ينتج 2 مليون جهاز كهربائي سنويًا و1.5 مليون قطعة من أواني الطهي، وأوضح المهندس قاسم حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة نجحت في رفع نسبة المكون المحلي في منتجاتها إلى 50%.

صادرات متزايدة

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة تمكنت من مضاعفة صادراتها 6 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 40% من الإنتاج، ويتم تصدير منتجات الشركة إلى دول مثل تركيا والسعودية والإمارات وفرنسا وإسبانيا.

توسع تجاري وخدمة عملاء مميزة

وأكد المهندس قاسم حسن أن الشركة وسعت شبكة تجزئتها لتصل إلى 50 فرعًا تحت اسمي "تيفال" و"زهران"، وتم إنشاء 35 مركزًا لخدمة ما بعد البيع في جميع أنحاء الجمهورية، وتم إطلاق ذراع التجارة الإلكترونية للشركة في سبتمبر 2021.

حوار مع العمال

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا مع العاملين في المصنع، واستمع إلى شرح عن طبيعة عملهم واحتياجاتهم، فيما أعرب العمال عن سعادتهم للعمل في المصنع، مؤكدين أنه يوفر لهم خبرة قيمة ويساهم في تطوير مهاراتهم.

توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة

وحرص رئيس الوزراء على التأكد من توافر مستلزمات الإنتاج في المصنع، وأكد على ضرورة انعكاس ذلك على توفير المنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين.