الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الملا: مصر تُلبى ثلثى احتياجاتها من البترول والغاز محليًا وتستورد الثلث الباقى

المهندس طارق الملا،
المهندس طارق الملا،

 أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن المنظومة البترولية في مصر تُلبي ثلثي احتياجات البلاد من البترول والغاز الطبيعي من خلال الإنتاج المحلي، بينما يتم استيراد الثلث المتبقي لتلبية باقي احتياجات الاستهلاك المتنوعة في مختلف القطاعات.

وأوضح الملا في تصريحات إعلامية لقناة CBC أن مصر تستهلك سنويًا ما يعادل 55 مليار دولار من إمدادات الوقود، بينما يتمكن قطاع البترول من توفيرها بتكلفة فعلية تتراوح بين 20 و22 مليار دولار. 

وتشمل هذه التكلفة نفقات الشركات العالمية في استخراج وإنتاج البترول والغاز، بالإضافة إلى فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 10 و12 مليار دولار سنويًا، مع الأخذ بعين الاعتبار تغيرات سعر الصرف وأسعار خام برنت العالمية.

احتياجات البلاد

وتُسهم المنظومة البترولية في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة بكفاءة، وتُساعد جهود الاستيراد في ضمان استقرار الإمدادات وتلبية الطلب المتزايد، وتعد تكلفة امدادات الوقود عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصري، ويعمل قطاع البترول على خفض هذه التكاليف من خلال الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الاستيراد.

البترول الملا الدكتور طارق الملا إمدادات الوقود الغاز

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