الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

7 آلاف فرصة عمل متاحة للشباب.. وزير الرياضة يكشف التفاصيل

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، ملتقى التوظيف لشركات القطاع الخاص، وذلك من خلال مبادرة "توظيف مصر"، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

وخلال حديثه أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن مبادرة "توظيف مصر" تتم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، وبمشاركة أكثر من 37 شركة من شركات القطاع الخاص، وتوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات.

وأكد "صبحي": إن الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الشباب والرياضة، تعمل على إصقال مهارات وتدريب وتأهيل الشباب المصري وزيادة وصقل خبراتهم، وذلك في سوق العمل المصري من خلال عقد العديد من الورش التدريبية التى تؤهلهم لاكتساب الخبرات اللازمة فى سوق العمل بمصر، ثم بعد ذلك نقوم من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات المدنية المختلفة بتوفير فرص عمل كثيرة ومتنوعة للشباب المصري كما هو مبين ويحدث في تلك المبادرة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

ونوه وزير الشباب إلى أهمية ملتقيات التوظيف التي تفتح وتوفر العديد من فرص العمل للشباب، وذلك حرصا من الوزارة على مزيد من تشجيع الشباب للعمل في القطاع الخاص، ووفقا لما يتناسب مع رغبة الشباب في حرية اختيار المجال الذي يرغب للعمل به.

مبادرات التوظيف

واستمع وزير الشباب والرياضة لشرح كامل من الشركات التابعة للقطاع الخاص، والتي اشتركت في مبادرة التوظيف، للتعرف على الفرص المقدمة للشباب المصري في هذا الملتقى الكبير، وقدم الوزير الشكر للشركات المتواجدة على حرصها على التواجد وتوفير العديد من فرص التوظيف المميزة للشباب المصري. وطالب "صبحي" الشباب المتواجد بالملتقى بالحصول على فرصة وظيفية للاستفادة من الملتقى، والحصول على فرصة العمل المناسبة لهم ولطموحاتهم، وذلك لتميز هذا التجمع بوجود العديد من الشركات العملاقة التي تحمل اسمًا كبيرًا في السوق المصرية والعربية.

وأشار وزير الشباب إلى أن المتقدمين للوظائف بلغ عددهم 11600 متقدم، وبمشاركة 37 شركة من شركات القطاع الخاص.

ويشارك بملتقى مبادرة التوظيف عدد من شركات القطاع الخاص، والذي يتم تنفيذه من خلال مبادرة "توظيف مصر" التي تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف فى القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة بمكان واحد.

وظائف الشباب و الرياضة توظيف مصر

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