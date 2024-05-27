رئيس الوزراء يتفقد أحد مصانع أدوات الطهى ببرج العرب

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أحد مصانع الأجهزة المنزلية وأدوات الطهي يرافقه المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة.

واستمع رئيس الوزراء من مسئولي الشركة حول ما تنتجه الشركة ومدى تلبيتها احتياجات السوق المحلية وملاءمتها للتصدير، وهو ما أثنى عليه المرافقون لرئيس الوزراء حول جودة المنتجات وتخطيها المنتجات المثيلة عالميا.

وبشكل دائم يحرص رئيس الوزراء على مناقشة العاملين ومدى رضاهم عن فرصة العمل التى وفرها لهم المصنع.