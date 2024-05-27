الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية

مدبولي
مدبولي

خلال جولته اليوم بمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات الصناعية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية، بمدينة "برج العرب الجديدة".

ولفت رئيس الوزراء، في مُستهل زيارته المصنع، إلى أن صناعة الزيوت في مصر تُعد من الصناعات الواعدة التي لديها فرص للنمو، مؤكدًا أهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال من أجل توفير احتياجات السوق المحلية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتحقيق الربط بين الزراعة والصناعة.

وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات، خاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.

وخلال جولته بالمصنع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرحٍ من المهندس أسامة سليمان، رئيس مجلس الإدارة، حيث أوضح أن شركة Cargill العالمية قامت بافتتاح وتشغيل مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية في سبتمبر ٢٠٠٤ بطاقة استخلاص تصل إلى ٣ آلاف طن يوميا من بذور الصويا، وبما يصل إلى مليون طن سنويا، حيث ينتج المصنع زيت الصويا الخام وكُسب الصويا.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن الشركة قامت في مارس ٢٠١٨ بمضاعفة الإنتاج من خلال إضافة خط إنتاج جديد بطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنويًا، ليصبح إجمالي الطاقة الإنتاجية ٢ مليون طن سنويا.

وفي سياق متصل، أشار المهندس أسامة سليمان إلى أنه في يوليو من عام ٢٠١٨ تم تدشين وإطلاق شركة SOYVEN، كأول شراكة على مستوى العالم بين شركتي Cargill وADM العالميتين في مصر مناصفةً.

وأوضح أن شركة SOYVEN تمتلك وتدير الشركة الوطنية للزيوت النباتية، وقد نجحت الشركة في الوصول للطاقة الإنتاجية القصوى البالغة ٢ مليون طن سنويا في عام ٢٠٢١، كما حققت الشركة فائض تصدير من زيت الصويا وكُسب الصويا، وساهمت في سد فجوة الاستيراد بالسوق المصرية.

استخلاص الزيوت

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن صناعة استخلاص الزيوت من الصويا في مصر قد بدأت في ٢٠٠٤، وتوسعت الاستثمارات في مجال استخلاص الزيوت في مصر لتحقيق فائض حقيقي من الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المصرية والإقليمية المستقبلية.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي مراحل الإنتاج بالمصنع، والتي تتضمن عملية تحميل وتفريغ فول الصويا، ومحطات تعبئة الزيت.

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