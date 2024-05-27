التموين تضخ 20 ألف رأس ماشية و2400 طن دواجن مجمدة في عيد الأضحى

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن خطة مكثفة لتوفير اللحوم للمواطنين بأسعار مناسبة خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال ضخ كميات كبيرة من الأضاحي الحية والمبردة والدواجن المجمدة والأوراك المجمدة في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي إطار هذه الخطة، أكد اللواء أحمد حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إنشاء 26 شادرا لبيع الخراف الحية في 16 محافظة، بالإضافة إلى 1350 مجمعا استهلاكيا. كما سيتم توفير 2400 طن من الدواجن المجمدة و600 طن من الأوراك المجمدة.

وكشف اللواء حسنين عن تعاقد الوزارة على 1000 طن من اللحوم المجمدة، وصل منها 375 طنا، وجاري استلام باقي الكمية، كما تم التعاقد على 5000 رأس من الأغنام البلدي، وجاري توريدها من خلال الشركة المصرية السودانية.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على التزام الوزارة بتوفير جميع السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة المصرية على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة، خاصة خلال عيد الأضحى المبارك، الذي يزداد فيه استهلاك اللحوم بشكل كبير.