وزير الصناعة: قطاع تصنيع الأجهزة يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، على أهمية قطاع تصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية كأحد القطاعات المهمة التي تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، وتُعزز تنافسية وجودة المنتجات المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للمهندس قاسم حسن، الرئيس التنفيذي لشركة جروب "سب مصر – زهران"، حيث تم عرض شرح مفصل عن الشركة.

ووضح المهندس قاسم حسن أن شركة جروب "سب مصر – زهران" هي ثمرة شراكة بين جروب "سب الفرنسية" وشركة "زهران المصرية".

وأشار إلى أن جروب "سب الفرنسية" هي شركة رائدة عالميًا في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية، وقد بدأت عملها في مصر عام ٢٠١٣.

وأضاف أن شركة جروب "سب مصر – زهران" تأسست عام ٢٠١٨، وقد وصل حجم استثماراتها إلى أكثر من 1.5 مليار جنيه، ويبلغ عدد العاملين بالشركة حوالي ١٢٠٠ فرد.