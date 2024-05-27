الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل تقصف "المناطق الآمنة".. جرائم الاحتلال تغضب العالم

غزة
غزة

تتواصل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ234 من العدوان على قطاع غزة، وسط جهود تبذلها الفرق الطبية والدفاع المدني بعد مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال مساء أمس الأحد، حيث قصفت مخيمًا للنازحين قرب مقر لوكالة أونروا في رفح، ما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيًا على الأقل، بينهم أطفال ونساء.

ووقعت المجزرة التي وصفها ناشطون فلسطينيون بـ"محرقة الخيام"، في منطقة كان جيش الاحتلال قد صنفها ضمن "المناطق الآمنة". 

ونددت الرئاسة الفلسطينية والقوى الوطنية بالمجزرة، كما خرجت مسيرات غاضبة في مناطق بالضفة الغربية وطالبت بوقف الإبادة في غزة.

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية والرئيس جو بايدن بشكل خاص، المسئولية الكاملة عن هذه المجزرة، ودعت إلى تصعيد الفعاليات الجماهيرية الغاضبة والضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي.

ارتفاع ضحايا العدوان

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36 ألفا و50 شهيدا، إضافة إلى 81 ألفا و26 مصابا منذ 7 أكتوبر.

وأضافت أن  الاحتلال ارتكب 7 مجازر في القطاع راح ضحيتها 66 شهيدا و383 مصابا خلال 24 ساعة.

ماكرون: لا مناطق آمنة في غزة

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن غضبه من الضربات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل العديد من النازحين في رفح.

وقال ماكرون، إن هذه العمليات يجب أن تتوقف، داعيًا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي والوقف الفوري لإطلاق النار.

وأضاف الرئيس الفرنسي: لا توجد مناطق آمنة في رفح للمدنيين الفلسطينيين.

الأمم المتحدة: إسرائيل ترتكب الإبادة الجماعية

من ناحيتها، قالت مقررة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة. وما حدث أمس في رفح هو الأكثر ترويعا للمدنيين في قطاع غزة.

وأضافت ألبانيز، أن المجازر كان بالإمكان وقفها لكنها تستمر بسبب إفلات إسرائيل من العقاب، لافتة إلى أنه ليست هناك قدرة على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، والمشكلة في الدول الأعضاء.

شهداء أونروا

وقال مفوض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إن الوكالة تكافح من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأضاف لازاريني، أنه تم إضعاف الوكالة ماليا خلال السنوات الماضية، وتفاقم الأمر مع اتهام بعض موظفيها بالمشاركة في 7 أكتوبر، لافتًا إلى أن 14 جهة مانحة استأنفت مساهماتها للوكالة، والجهة المانحة المتبقية هي الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بقوله: 192 من موظفي الوكالة قتلوا في قطاع غزة، وهذا أمر غير مسبوق. والمعلومات الواردة من رفح عن مزيد من الهجمات على العائلات التي تبحث عن مأوى مرعبة.

إسبانيا تواصل الضغط على الاحتلال

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إنه سيطلب من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إصدار دعم رسمي لمحكمة العدل الدولية واتخاذ خطوات لضمان احترام إسرائيل لقراراتها.

وأضاف ألباريس: إذا استمرت إسرائيل في العمل بما يعارض رأي المحكمة، فسنحاول اتخاذ الإجراءات الصحيحة لإنفاذ ذلك القرار.

الاحتلال انتهاكات الاحتلال غزة قطاع غزة قوات الاحتلال

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتفقد مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية

الأرقام تكشف.. طفرة كبيرة في قطاع الصناعة منذ 2014

ملايين فرص العمل وصادرات بالمليارات.. ثورة صناعية غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى

التموين تضخ 20 ألف رأس ماشية و2400 طن دواجن مجمدة فى عيد الأضحى

وزير الصناعة: قطاع تصنيع الأجهزة يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد

50 % مكونًا محليًا.. طفرة فى تصنيع الأجهزة والأدوات المنزلية بمصر

7 آلاف فرصة عمل متاحة للشباب.. وزير الرياضة يكشف التفاصيل

الملا: قطاع البترول يتحمل 240 مليار جنيه سنويًا فارق تكلفة الوقود للكهرباء

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

5 حالات لاستبعاد الطلبات.. آخر التطورات بشأن مسابقة معلم مساعد مادة

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

ليلة موسيقية ساحرة مع عمر خيرت في قصر عابدين (صور)

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234