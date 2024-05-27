الإثنين 27 مايو 2024
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مدبولى: صناعة الزيوت فى مصر واعدة وجذب الاستثمارات ضرورى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

في إطار جولته التفقدية لمشاريع محافظة الإسكندرية، زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية بمدينة برج العرب الجديدة، يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وأكد رئيس الوزراء خلال الزيارة أهمية صناعة الزيوت في مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات فرص النمو الكبيرة، وشدد على ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في هذا المجال، وذلك بهدف تحقيق عدة أهداف، منها ضمان توافر الزيوت بكميات كافية للمستهلكين المصريين، دون الحاجة إلى الاعتماد على الاستيراد، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت، ما يُسهم في الحفاظ على العملة الصعبة وتحسين الميزان التجاري.

وتسعى الدولة إلى تعزيز الترابط بين هذين القطاعين الاستراتيجيين، وذلك من خلال استخدام المنتجات الزراعية مثل بذور الصويا كمدخلات في صناعة الزيوت.

زيادة الإنتاج المحلى

وأوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية وتعميق الصناعة الوطنية في هذا المجال، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف الصناعات، خاصة تلك التي تُسهم في تقليل الواردات.

وخلال جولته بالمصنع، استمع الدكتور مدبولي إلى شرح مفصل من المهندس أسامة سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حول عمل المصنع وإنتاجه.

معلومات عن مصنع الشركة الوطنية للزيوت النباتية

  1. تأسس المصنع عام 2004 بالتعاون مع شركة Cargill العالمية.
  2. تبلغ طاقته الاستخلاصية 3 آلاف طن يوميًا من بذور الصويا، أي ما يعادل مليون طن سنويًا.
  3. ينتج المصنع زيت الصويا الخام وكُسب الصويا.
محافظة الاسكندرية رئيس مجلس الوزراء مدبولي صناعة الزيوت

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