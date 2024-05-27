القاهرة الإخبارية: المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية وصفت مجزرة رفح بـ"القاسية"

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية تصف المجزرة الإسرائيلية في رفح الفلسطينية بالقاسية.

وأكدت "أبوشمسية" خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك رفضًا لتوسيع العملية العسكرية بالشارع الإسرائيلي سواء من عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة أو من خلال أعضاء كابينيت الحرب الأقل تطرفًا.

حماس تعيد ترميم قدراتها العسكرية

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن عضو مجلس الحرب أيزينكوت أكد أنه حتى ولو كانت حماس تعيد ترميم قدراتها العسكرية فيجب الوصول معها إلى حل استراتيجي متمثل في صفقة تبادل والمضي قدمًا في هذه الصفقة، خاصة أن الشارع الإسرائيلي يرفض توسيع العملية العسكرية لما لها من أضرار.

وأوضحت مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أنهم يرون أن توسيع العملية قد يتسبب في إصابة المحتجزين بنيران صديقة ما يسفر عن قتلهم كما حدث عما يزيد علي 71 من المحتجزين.