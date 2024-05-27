الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير العلاقات الدولية: مصر مستمرة في دفاعها عن الأشقاء الفلسطينيين

فلسطين
فلسطين

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن مصر مستمرة ومستميتة في دفاعها عن أشقائها الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن هذه الثوابت لا تتزعزع أبدا، فالدولة المصرية دائمًا الأقدر على تقديم بروتوكول الوقاية ترياق الشفاء لحل هذه القضية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية عبر  فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر وسياساتها الخارجية بشكل عام فيما يتعلق بالقضية المركزة قضية القضايا، عبارة عن قوة وحكمة وثبات وعطاء ومثابرة وفاعلية.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر تُفشِل المخططات الجهنمية بإصرارها على التمسك بقواعد القانون الدولي وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وفضح إسرائيل أمام العالم أنها هي من تغلق المعبر، لافتًا إلى أن حكم محكمة العدل الدولية في أنه لابد من إسرائيل أن تفتح المعبر من جانبها تأكيد على خطاب الدولة المصرية.

خبير العلاقات الدولية الفلسطينيين المخططات إسرائيل محكمة العدل الدولية

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