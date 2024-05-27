مركز الأزهر العالمي يوضح المحظورات التي تفسد الحج وتكلفك كفارة

كشف السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، أن الـ10 الأوائل من شهر ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا، إذ يجهز حجاج بيت الله في هذه الأيام أنفسهم للمناسك المقدسة.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن من محظورات الإحرام التي تفسد الحج، أولًا إزالة شيء من الشعر أو الظفر، وعدم التطيب في البدن بعد النحر، لا يجوز للمرأة ارتداء القفازين، ولا يجوز قطع شجر الحرم أو نبات الحرم الأخضر، وأيضًا لا يجوز على المحرم تغطية رأسه، موضحًا: "لكن إن سقط دون قصد أو قطم الحاج أظافره وهو ناسيا، لا شيء عليه".

محظورات تفسد الحج

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي، أن التطيب يجوز قبل الإحرام أما بعده فلا، وذلك يسير على الرجل والمرأة، مضيفًا أنَّ التعرض والقيام بالصيد البري، يعتبر من محظورات الإحرام أيضًا، حتى أنَّه لا يجوز إعانة أحد على القيام بهذا الشيء.