الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ زراعة: يجب ضخ مشروعات عملاقة مثل "توشكى" (فيديو)

مشروع توشكى
مشروع توشكى

قال الدكتور أحمد أبواليزيد، أستاذ الزراعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات المستدامة بجنوب الوادي تحدث في نقطة مهمة وهي التحديات التي تواجه مصر لزيادة المنتجات الزراعية تتمثل في تحديات خاصة بقلة المياه والنمو السكاني ووتيرة النمو السكاني مرتفعة، إذ إن مصر تزيد مليوني مواطن كل عام، وكل 10 سنوات نزيد 10 ملايين مواطن وكأن دول جديدة تنشأ.

وأضاف أبواليزيد، خلال حوار له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر لها طبيعة خاصة وتواجه تحديات خاصة بقلة المياه، موضحًا أن الدولة المصرية أصبحت تواجه خلال الفترة الحالية تحديات جديدة خاصة بتحديات الطاقة والتغيرات المناخية وتغيرات جيوسياسية.

أستاذ الزراعة يوضح أهم الصعوبات التي واجهت مشروع توشكى

وأوضح  أستاذ الزراعة، أن كل هذه التحديات كانت تفترض على مصر أن تكون لها رؤية جديدة لأن يكون هناك نمو زراعي متوازٍ مع وتيرة النمو السكان، متابعًا: "كنا في فترة بنزيد سكانيًا والرقعة الزراعية ثابتة وكان بها جزء من عشوائية التخطيط الزراعي والتكدس السكاني.. كان ضروري مد شرايين جديدة ونمو لمدن جديدة وهي متكاملة على المستوى الزراعي والصناعي والسكني والخدمي، وكان لا بد من الخروج لهذه المشروعات".

وأكد على ضرورة ضخ مشروعات عملاقة مثل مشروع توشكى والذي بدأ في تسعينيات القرن الماضي واستُصلح جزء صغير منه وتوقف المشروع وكان معدل النمو به بطيئًا لصعوبات خاصة بالصرف وخاصة أيضًا بالبنية التحتية.

 

استاذ الزراعه مشروع توشكى النمو السكاني زيادة المنتجات الزراعية افتتاح

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