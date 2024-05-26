الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير أثري: معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يكشف نجاح الحضارة المصرية القديمة

الدكتور أحمد عامر
الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري

كشف الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، تفاصيل معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" حيث أنه يتجول دول العالم منذ عام 2021 ويحتوي على 182 قطعة أثرية أهمها تابوت الملك رمسيس الثاني والذي خرج من المتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من القطع الأثرية الأخرى وقطع أثرية من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة سقارة.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المعرض والقطع الأثرية التي تكشف معدن الوثائق المصرية من عصر الدولة الوسطى والعصر المتأخر، وهذا المعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" يتضمن مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتب المزينة وبعض التوابيت الخشبية الملونة.

مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة سقارة

وأشار الخبير الأثري، إلى أن هذا المعرض بدأ محطاته في نوفمبر 2021 وكانت المحطة الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرنسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، والمحطة الثالثة كانت إبريل 2023 في العاصمة الفرنسية باريس، والمحطة الرابعة كانت في مدينة سيدني، منوهًا بأن هذا المعرض يكشف النجاح للحضارة المصرية القديمة، والمعارض تسهل للتعرف على هذه الحضارة عن قرب وهي خير وسيلة للترويج للسياحي في مصر وتعلق السياح بالحضارة.

خبير أثري للحضارة المصرية القديمة معرض رمسيس وذهب الفراعنة

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