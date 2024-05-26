الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أشرف سنجر: دولة الاحتلال تعرضت لضربة كبرى بوقف بعض الجامعات الأمريكية الاستثمارات معها

الدكتور أشرف سنجر
الدكتور أشرف سنجر

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن ضغط الطلاب الذين تحركوا لوقف الاستثمارات بين الجامعات الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي كان بمثابة الضربة الكبرى لدولة الاحتلال، موضحًا أن إسرائيل كانت تستفيد من بحوث تلك الجامعات سواء العسكرية أو الاقتصادية.

وأضاف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه الجامعات الراقية التي يعمل أبناؤها في البيت الأبيض والخارجية الأمريكية، هؤلاء الطلاب الذين تحركوا ضد إدارة جو بايدن، إذ أنهم أعطوا لإدارة بايدن إنذارًا بأن استمرار دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع القيم الأمريكية التي يجب أن تتمسك بها الإدارة الأمريكية.

دعم دولة الاحتلال الإسرائيلي يتناقض مع القيم الأمريكية

وأوضح خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة أنه لم يوجد مواطن أمريكي أو حتى عالمي يتابع هذا التناقض في الموقف الأمريكي تجاه إسرائيل، وهو الموقف الذي جر الولايات المتحدة إلى عار حقيقي باستخدام السلاح الأمريكي.

أشرف سنجر الاستثمارات الجامعات الأمريكية دولة الاحتلال قطاع أخبار المتحدة إسرائيل

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