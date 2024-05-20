أشرف سنجر: الولايات المتحدة في مأزق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي (فيديو)

شدد الدكتور أشرف سنجر، الخبير في السياسات الدولية، على أن العملية الانتخابية الرئاسية في إيران من المتوقع أن تجري في أجواء من الهدوء والسلام، ومن جهة أخرى، يواجه الجانب الأمريكي تحديات متزايدة بفعل السياسات الإسرائيلية.

وأوضح "سنجر" خلال حديثه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامجه "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز"، أن الولايات المتحدة تجد نفسها في مأزق بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والمعايير الدولية، مما ينذر بأزمة بين الحليفين على خلفية النزاعات في المنطقة.

وأضاف الخبير أن القضية الفلسطينية، وخاصة مسألة غزة، ستظل قائمة ومحور اهتمام دولي، مشيرًا إلى أن الألم الذي خلفته الأحداث قد تجاوز كل الحدود، في إشارة إلى تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي وصفه بأنه "فقد العقل والرشد".