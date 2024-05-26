الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة

أنهى معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال مدة عرضه من 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة": 

-بدأ رحلته خارج مصر في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن. 

-انتقل لمحطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو.

-بدأ محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

- رحلته بمتحف أستراليا بمدينة سيدني استمرت 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024

-ضم  المعرض في رحلته  182 قطعة أثرية بمدينة سيدني. 

-يضم مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني".

-يضم مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة.

-يضم التوابيت الخشبية الملونة. 

-من المقرر أن تكون المحطة الخامسة في مدينة كولون ألمانيا من 13 يوليو إلى 6 يناير 2025. 

جدير بالذكر أن المعرض يضم 182 قطعة أثرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

كما شهد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف أستراليا بمدينة سيدني نجاحًا ملحوظًا حيث استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة من جميع المدن الأسترالية منذ بدء فعالياته في 17 نوفمبر 2023، لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب.

رمسيس وذهب الفراعنة معرض استراليا بمدينة سيدني مدينة كولون ألمانيا 182 قطعة أثرية

مواد متعلقة

أشرف سنجر: دولة الاحتلال تعرضت لضربة كبرى بوقف بعض الجامعات الأمريكية الاستثمارات معها

مراسل "إكسترا نيوز": فريق من الأمم المتحدة يتسلم المساعدات التى دخلت من مصر إلى غزة

خبيرة سياسية: مصر تتحرك فى 3 مسارات لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

20 شهيدًا بينهم أطفال ونساء فى غارات للاحتلال على شمال مدينة غزة

حزب الله: دمرنا دبابة ميركافا بصاروخ موجّه فى المرج جنوبى لبنان

"أونروا": خطوة الحكومة الإيطالية بإعادة التمويل إيجابية

إعلام فلسطينى: 10 شهداء و17 جريحًا فى قصف إسرائيلى لمدرسة شمالى غزة

خبير علاقات دولية: قرارات "العدل الدولية" تضغط على إسرائيل لمنع مزيد من الجرائم

الأكثر قراءة

تغييرات مفاجئة من الضرائب تُلزم أصحاب العقارات.. إليك التفاصيل

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. استعلم عن نتيجة سنوات النقل الترم الثاني 2024

بعد الفيديوهات الفاضحة.. الصحيفة الجنائية للبلوجر هدير عبدالرازق

بتوجيهات رئاسية.. بشرى سارة من غرفة الحبوب بشأن رغيف الخبز

لا يقتل من أجل المال.. مفاجأة.. "مخ" السفاح يختلف عن أى شخص عادى (خاص)

بعد انتشار الرعب بسبب "سفاح التجمع".. نصائح للفتيات للحفاظ على أنفسهن من الخطف والتحرش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

خالد حريب

رسائل توشكى

محمد عبدالعزيز

بأعلى جودة وأقل تكلفة وأسرع وقت

محمد رفعت

حديث المكاشفة والرسائل المباشرة

الحسين عبدالرازق

مغول العصر!

سارة الشلقاني

الرئيس السيسى والإعلام: تكلّم حتى أراك

إسراء شوقي

حصاد قمح توشكى.. جزء جديد من الاختيار

صور

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأول

محطة تل أبيب

المزيد

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت

خوفًا من المحاكمة.. لماذا أصبح ملف المحتجزين ثانويًا على طاولة نتنياهو؟

الإسرائيليون يؤكدون انتصار حماس فى حرب غزة.. ونتنياهو يقود دولة الاحتلال للهاوية