"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

أنهى معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" رحلته بمتحف أستراليا بمدينة سيدني، بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال مدة عرضه من 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024.

وبدأ المعرض رحلته في أولى محطاته في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن، ثم محطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز المعلومات عن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة":

-بدأ رحلته خارج مصر في نوفمبر 2021 بمدينة هيوستن.

-انتقل لمحطته الثانية في أغسطس 2022 بمدينة سان فرانسيسكو.

-بدأ محطته الثالثة في أبريل 2023 بالعاصمة الفرنسية باريس.

- رحلته بمتحف أستراليا بمدينة سيدني استمرت 17 نوفمبر 2023 وحتى 19 مايو 2024

-ضم المعرض في رحلته 182 قطعة أثرية بمدينة سيدني.

-يضم مقتنيات المتحف المصري بالتحرير من عصر الملك "رمسيس الثاني".

-يضم مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة.

-يضم التوابيت الخشبية الملونة.

-من المقرر أن تكون المحطة الخامسة في مدينة كولون ألمانيا من 13 يوليو إلى 6 يناير 2025.

جدير بالذكر أن المعرض يضم 182 قطعة أثرية وبعض القطع الأثرية الأخرى من مكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، بالإضافة إلى مقتنيات عدد من المتاحف المصرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

كما شهد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بمتحف أستراليا بمدينة سيدني نجاحًا ملحوظًا حيث استقبل 500 ألف زائر من جميع الفئات العمرية والثقافات المختلفة من جميع المدن الأسترالية منذ بدء فعالياته في 17 نوفمبر 2023، لزيارة المعرض والتعرف على أسرار الحضارة المصرية العريقة عن قرب.