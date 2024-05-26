الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس السيسى يوجّه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الأحد، اجتماعًا مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، حسب نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". 

واطلع الرئيس على تطورات العمل في إنشاء وتحديث وتشغيل الموانئ على مستوى الجمهورية، في ظل الدور المحوري الذي تمثله لجميع قطاعات الدولة، فضلًا عن دورها في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل البحري واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل الجاري في تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يتكامل مع جهود الدولة الرامية لتحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، على النحو الذي يعزز القدرات الشاملة للدولة، ويوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

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