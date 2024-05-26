الأحد 26 مايو 2024
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أستاذ صحة عامة: 70% من مصابي ضغط الدم من الدول النامية

جريدة الدستور

كشف الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة، أن عدد مصابي ارتفاع ضغط الدم حول العالم يزيد عن مليار شخص، وهو رقم خطير جدا، و70% من المصابين من الدول النامية.

46% من المرضى لا يعرفون أنهم مصابين بالضغط

وقال المر"، خلال مداخلة هاتفية  ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، إنه يطلق على مرض ارتفاع ضغط الدم القاتل الصامت، نتيجة أن 46% من مصابي المرض لا يعرفون أنهم مصابون بالضغط، ومن ثم فهم لا يحصلون على علاج.

 أسباب ارتفاع ضغط الدم وكيفية التعامل معه

وأوضح الدكتور عبد اللطيف المر، أن قياس ضغط الدم الطبيعي هو 120 على 80، مشددا على أهمية الكشف الدوري على الصحة العامة لاكتشاف أي أمراض مبكرا.

استاذ الصحة العامة ارتفاع ضغط الدم أمراض مبكرا بالضغط الاعلام ضغط الدم القاتل

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