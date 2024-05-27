الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكويت تدين وتستنكر عدوان الاحتلال الجديد على خيام النازحين في رفح

خيام النازحين في
خيام النازحين في رفح

أعربت وزارة الخارجية في الكويت عن إدانة واستنكار دولة الكويت لعدوان الاحتلال الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة مما أودى بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء، حسمبا ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها. 

وأكدت وزارة الخارجية أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد العُزّل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها أمام العالم أجمع لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة تستدعي تدخل فوري وحازم من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدّمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصّريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح، وتوفير الحماية للشّعب الفلسطيني.

الكويت رفح الاحتلال خيام النازحين لش عب الفلسطيني قطاع غزة

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