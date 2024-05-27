كاتب صحفى: مجزرة ومحرقة رفح الفلسطينية تؤكدان عدم اكتراث إسرائيل بأى مقررات دولية

قال أسامة السعيد، الكاتب الصحفي ورئيس تحرير جريدة الأخبار، إن إسرائيل تمعن في انتهاك كل المواثيق والأعراف الدولية، وتحاول إهانة كل المؤسسات الدولية المعنية بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

هذه المحرقة هى رسالة واضحة للمجتمع الدولى بأن إسرائيل باتت فوق القانون

وأضاف السعيد، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المجزرة والمحرقة التي ارتكبتها إسرائيل في ساعات الليل المتأخرة أمس، بقصف خيام النازحين الفلسطينيين في رفح الفلسطينية، دليل دامغ على أن دولة الاحتلال لا تكترث لأي مقررات دولية، وهذه المحرقة هي رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل باتت فوق القانون ودولة مارقة لا تلتزم بأي قرارات دولية حتى ولو صدرت من أكبر مؤسسة قضائية في العالم وهي محكمة العدل الدولية.

دولة الاحتلال ممعنة فى الإبادة الجماعية وتقصف مناطق وصفتها بالآمنة

وأوضح الكاتب الصحفي أن المنطقة التي كانت تصنفها إسرائيل بأنها مناطق آمنة وتدعو النازحين للنزوح إليها قد قصفت، وهذا دليل واضح على أن دولة الاحتلال ممعنة في هذه الإبادة الجماعية ولا تحترم أي قرارات دولية، خاصة بعد أيام قليلة من إصدار محكمة العدل الدولية قرارها بوقف الحرب في غزة والعملية العسكرية في رفح الفلسطينية.