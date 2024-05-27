الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير: الاجتماع العربي الأوروبي يمثل الجهود المستمرة لحشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية

أحمد سيد أحمد
أحمد سيد أحمد

قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، إن الاجتماع العربي الأوروبي الذي عقد أمس في بروكسل، يعكس ثمرة الجهود العربية وعلى رأسها الجهود المصرية في توضيح حقيقة ما يحدث في قطاع غزة من جرائم حرب تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"،  أن هذا الاجتماع يمثل الجهود المستمرة في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية على كل المسارات، منها السياسي فيما يتعلق بضرورة حل الدولتين، والمسار الإنساني بوقف الحرب الشعواء وسياسة التجويع وإدخال المساعدات الإنسانية، وأيضا المسار الأمني وجهود مصر المتواصلة لوقف دائم لإطلاق النار.

الاجتماع العربي الأوروبي يطالب بإنهاء السيطرة الإسرائيلية على قطاع غزة

وأكد خبير العلاقات الدولية، على أن هذا الاجتماع يأتي في سياق ما نشهده من انتفاضة أوروبية حقيقية، فيما يتعلق باعتراف الدول الثلاث أيرلندا والنرويج وإسبانيا بالدولة الفلسطينية، لافتا إلى أن اعتراف هذه الدول يعكس التحولات الحقيقية للموقف الأوروبي بعدما كان داعمًا لدولة الاحتلال.

خبير لقضية الفسطينية بروكسل الاجتماع العربي الأوروبي دولة الاحتلال المساعدات الإنسانية

مواد متعلقة

النائب أيمن محسب: موازنة العام المالى الجديد هى الأكبر فى مصر على الإطلاق

كاتب صحفى: مجزرة ومحرقة رفح الفلسطينية تؤكدان عدم اكتراث إسرائيل بأى مقررات دولية

"جريمة حرب".. الأردن يدين مجزرة رفح: تتنافى مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية

مركز الأزهر العالمي يوضح المحظورات التي تفسد الحج وتكلفك كفارة

الكويت تدين وتستنكر عدوان الاحتلال الجديد على خيام النازحين فى رفح

باحثة: مصر استغلت ثقلها فى الضغط على الجانب الإسرائيلى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

أستاذ زراعة: يجب ضخ مشروعات عملاقة مثل "توشكى" (فيديو)

أستاذ صحة عامة: 70% من مصابي ضغط الدم من الدول النامية

الأكثر قراءة

مصدر يكشف سبب تجاهل حسام حسن لـ"كهربا" وعمر كمال من قائمة المنتخب

فصائل فلسطينية ترد على "محرقة الخيام" باستهداف قوة إسرائيلية على حاجز "سناعوز"

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

بعد 14 ساعة.. الأمن يحرر الطفل "إياد" ويضبط خاطفيه بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

هامثل مع فاتن حمامة ورشدى أباظة بحالهم

لواء.حمدى البطران

قواتنا المسلحة.. أمل مصر

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

صور

مشاركة بنك الطعام في توفير أضاحي العيد للمحتاجين (صور)

أصوات السلام.. حوار الطبول فى صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

محطة تل أبيب

المزيد

شكوى جديدة للجنائية الدولية.. إسرائيل تصر على استهداف الصحفيين فى غزة

انهيار الداخل الإسرائيلي.. وجيش الاحتلال يفقد الدعم بسبب فشل حرب غزة

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين لليوم الـ234