الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائب أيمن محسب: موازنة العام المالى الجديد هى الأكبر فى مصر على الإطلاق

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب

قال النائب أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للعام المالي الجديد هي الأكبر في مصر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن كل بنود الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة وصلت تكلفتها إلى 636 مليار جنيه. 

وأضاف محسب، خلال حوار له عبر فضائية "dmc"، أن كل هذه المعطيات أدت إلى أن تكون الدولة حريصة بشكل أكبر على المواطن المصري البسيط، لمواجهة أزمات الحياة، لافتًا إلى رفع المخصصات بشكل غير مسبوق هذا العام لتصل إلى 144 مليار جنيه. 

مخصصات الموازنة العامة للدولة لمبادرات الحماية الاجتماعية ودعم الأسرة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه برفع الحد الأدنى للأجور 50% للوصول إلى 6000 جنيه كحد أدنى لموظفي الحكومة، وتم توجيه القطاع الخاص للالتزام بذلك، وهذه الزيادة بلغت 885 مليار جنيه زيادة عن موازنة العام الماضي. 

النائب أيمن محسب موازنة العام المالي بنود الحماية الاجتماعية 636 مليار جنيه دعم الأسرة رفع الحد الإدنى للأجور

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