غلق 77 منشأة في حملات بالإسكندرية.. والمحافظ: الضرب بيد من حديد لردع المخالفين

أغلقت محافظة الإسكندرية 77 منشأة، كما حررت 1490 محضرًا متنوعًا خلال حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية لردع كافة الممارسات الاحتكارية داخل الأسواق.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لجميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق، والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ووجه محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة المعنية بالضرب بيد من حديد تجاه أي ممارسات احتكارية لزيادة الأسعار، مؤكدًا على تكثيف الحملات بجميع الأسواق والتفتيش على المخابز البلدي والسياحي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأوزان وأسعار الخبز السياحي.

ونفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

التحفظ على 3636 حالة إشغال متنوع

وأسفرت الحملات عن غلق وتشميع عدد 77 منشأة، والتحفظ على 3636 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1490 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال وفرض غرامات فورية تقدر ب 633 ألف جنيه وذلك خلال أسبوع.

جولات تفتيشية لـ" تموين الإسكندرية"

وفي سياق آخر أجرى المهندس وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، جولات شملت المرور على المقرات التموينية التى تقوم بتطويرها الوزارة لرفع أداء الخدمات الحكومية التى تقدمها الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية.

و تم زيارة إدارة تموين غرب والجمرك تحت التطوير وتفقد أعمال التطوير وكذلك مركز الخدمات التموينية الجديد الذى سيخدم مناطق المنشية والجمرك كما اشتملت الجولات تطوير أحد مقرات الإدارات السابقة والتى تم تحويلها إلى استراحة للمديرية.

وتوجهت الزيارة إلى إدارة تموين شرق تحت التطوير وتفقد المكاتب والغرف والمداخل وأعمال التشطيب، تلى ذلك جولات المرور على المقرات بتفقد أعمال تطوير إدارة تموين المنتزة وتفقد أعمال التطوير والتجديد والم.اخل والأبواب ومكاتب الموظفين، وأماكن استقبال أصحاب الأنشطة.

IMG-20240527-WA0012

IMG-20240527-WA0013

IMG-20240527-WA0014