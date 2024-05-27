كشف وعلاج مجاني لـ460 مريضا بقافلة خدمية متكاملة بريف المنتزه أول في الإسكندرية

نظم حي المنتزة أول بالإسكندرية، قافلة طبية خدمية متكاملة لتقديم الخدمات والتوعية لأهالي منطقة عزبة محسن، وفق تعليمات اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي منتزه أول، وتحت إشراف نشوى علي مدير عام مراكز معلومات التنمية المحليه بالمحافظة، وبالتنسيق مع العلاقات العامة، ووحدة تكافؤ الفرص وإدارة الحدائق والتنمية الريفية والمنتزة الطبية وإدارة مشروعك وشركة المياه والمجتمع المدني.



جرى خلال القافلة الكشف على نحو 460 حالة وتقديم العلاج مجانا، كما تم حصر عدد 51 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا وحصر محو الأمية بعدد 6 دارس، وتنظيم ندوة عن أهمية وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدى.



كما تم توزيع 200 شجرة (100 شجرة توت عماني - 40 شجرة ليمون -40 زيتون- 20 شجرة أكاسيا)، بالتنسيق مع إدارة الحدائق والتنمية الريفيه ضمن مبادره رئيس يس الجمهورية ( زراعة 100 مليون شجرة)، بالإضافة إلى الترويج لمبادرة مشروعك وإدارة مشروعك بالحي تختص بتقديم الدعم المالي بالتعاون مع البنوك المشاركة.



وأقيم خلال القافلة معرض للأسر المنتجة للإكسسوارات والمشغولات الجلدية، فضلا عن تنظيم شركة المياه مسابقة للأطفال وتلوين الرسومات للسلوكيات الإيجابية، وتنظيم ندوة بعنوان "النقطة بتفرق.. مياهنا حياتنا".





قافلة متكاملة بريف المنتزة في الإسكندرية

قافلة متكاملة بريف المنتزة في الإسكندرية