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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

5 يونيو.. ندوة بمكتبة الإسكندرية بعنوان "ماريو وأبو العباس"

ماريو وأبو العباس
ماريو وأبو العباس ندوة بمكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، ندوة بعنوان «ماريو وأبو العباس» تقديم الدكتورة ريم بسيوني؛ الكاتبة والروائية ورئيس قسم اللغويات بالجامعة الأمريكية، وتحاورها الدكتورة شيماء الشريف؛ كبير أخصائيي بحوث بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية. وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، الساعة الثالثة مساءً بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

مناقشة الرواية


تناقش الندوة رواية «ماريو وأبو العباس» التي تتناول العلاقة التي جمعت بين المعماري الإيطالي ماريو روسي، وإبداعه في مجال العمارة الإسلامية في مصر، وبين المتصوف أبو العباس المرسي والعلاقة التي نشأت بينهما على الرغم من القرون الفاصلة، إلى جانب الرحلة التي خاضها المرسي أبو العباس من مرسيه بالأندلس إلى تونس ومن تونس لمصر، والرحلة اللي خاضها ماريو روسي من إيطاليا لمصر، والظروف والأحداث المحلية والعالمية التي وقعت خلال فترة حياة كل منهما.


 جدير بالذكر أن ريم بسيوني، كاتبة وروائية وأستاذة في الجامعة الأمريكية، ولدت في الإسكندرية وحصلت على عدد من الجوائز منها جائزة الدولة للتفوق عن مجمل أعمالها، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق» وجائزة نجيب محفوظ للأدب من المجلس الأعلى للثقافة عن روايتها «أولاد الناس ثلاثية المماليك». كما حصلت مؤخرا على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الآداب لعام 2024، وذلك عن روايتها «الحلواني.. ثلاثية الفاطميين».

كما أنه من المقرر أن تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، حفلات "مهرجان الطبول الدولي" في دورته الحادية عشرة، والذي تنظمه مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار، وذلك في الفترة من 27 وحتى 30 مايو 2024، في تمام التاسعة مساءً، بمقر بيت السناري الأثري، بحي السيدة زينب بالقاهرة.

مكتبة الاسكندرية ماريو وأبو العباس مركز دراسات الإسكندرية ماريو روسي ابو العباس المرسي العمارة الإسلامية

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