الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم أسوان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان

تفقد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات، بحضور فيصل نعيم مدير عام التعليم العام، حيث تابع سير الأعمال داخل اللجان للمواد المختلفة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

واطمأن وكيل الوزارة على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام السادة المصححين والمراجعين بعملهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وشدد الرشيدي، على ضرورة التأني وتحري الدقة عند التصحيح ومراجعة كل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، مُشيدًا بالجهد المبذول من قبل المصححين والمراجعين تحت إشراف موجهي العموم "رؤساء لجان التصحيح". 

كما تابع وكيل الوزارة الرصد الإلكتروني للدرجات، مشيدًا بالانضباط والنظام في العمل والتأكيد على التأني والتركيز وتحري الدقة عند رصد الدرجات يوميًا أولًا بأول؛ لإعلان النتائج بأقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء الأمور.

تعليمات لجان تقدير الدرجات 

وطالب الرشيدي مسؤولي الأمن بالتحقق من شخصية المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم انصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم، وتسليم أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة، وغلق البوابة عقب دخول العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأي فرد بالخروج إلا بعد تسجيل اسمه ووقت خروجه في دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أي مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

 وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة، في إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة، مع التأكيد على عدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح، وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

وطالب وكيل الوزارة، الطلاب وأولياء الأمور، بعدم الانصياع وراء الشائعات التي تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت أول أمس، وفور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية.

وبدأت أعمال لجان تقدير الدرجات السبت ٢٦ مايو بعد انتهاء امتحان الشهادة الإعدادية الخميس الماضي، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان على مستوى المحافظة ٢٧.١٢٠ طالب وطالبة بعدد لجان ٣٠٢ لجنة.

وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
وكيل تعليم أسوان يتفقد لجان
أسوان لجان تقدير لجان درجات الشهادة الاعدادية وكل وزارة التعليم بأسوان

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