محافظ أسوان: استكمال سلسلة الإنجازات لمبادرة الرئيس لتحويل القرى إلى مجتمعات عمرانية

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوفد مؤسسة حياة كريمة بقيادة العقيد أحمد نجم، وبحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى.

وجاء ذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات والنجاحات التى تنفذها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " داخل مختلف القرى المصرية.

وتناول اللقاء الجهود المبذولة من قبل المؤسسة داخل مختلف قرى محافظة أسوان لتحويلها إلى مجتمعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات والمرافق.

مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على أنه بناءًا على توجيهات الرئيس السيسى تم إدارج كافة مراكز المحافظة ضمن مبادرة " حياة كريمة "، ومن بينها قرية غرب أسوان، والتى تشهد ملحمة من منظومة العمل من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متنوعة منها رفع كفاءة وتأهيل المنازل، والصرف الصحى والتطوير والتجميل، لتشهد بذلك بشكل تدريجى 39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجع وكفر وعزبة إستكمال تنفيذ مشروعات خدمية غير مسبوقة فى كافة قطاعات العمل العام.

ولفت إلى أننا نعمل على قدم وساق للإنتهاء من مختلف المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها حتى يجنى مواطنى أسوان ثمارها، وبما يساهم بدوره فى توفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة لهم، وخاصة فى ظل المتابعة المستمرة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى للجهود المبذولة لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستوى وجودة حياة المواطنين، وإدخال السرور ورفع المعاناة عن كاهلهم.