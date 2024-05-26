الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اندلاع النيران بسيارة مواد بترولية بعد انقلابها بأسوان.. والحماية المدنية تسيطر

السيارة
السيارة

وقع انقلاب سيارة تابع لشركة مصر للبترول على الطريق الصحراوى، وتحديدًا عند قرية فارس بمركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مما أدى إلى اشتعال السيارة واندلع النيران بها. 

وعلى الفور تم السيطرة على الحريق والنيران التي اندلعت بالسيارة بواسطة قوات الحماية المدنية، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تفاصيل اشتعال سيارة مواد بترولية

ترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا بانقلاب سيارة مواد بترولية تابعة لشركة مصر للبترول بطريق قرية فارس التابعة لدائرة المركز، مما أدى إلى اشتعال السيارة. 

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت فى السيطرة على الحريق، دون وجود إصابات أو خسائر فى الأرواح، وتم عمل اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

انقلاب سيارة مواد بترولية اشتعال سيارة الحماية المدنية أسوان

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