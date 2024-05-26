سودانيون الجنسية.. ننشر أسماء الضحية والمصابين فى حادث العلاقي بأسوان

توصلت "الدستور" لـ أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق وادى العلاقى بأسوان، والذى أسفر عن مصرع شخص، وإصابة 19 آخرين.

بيانات المتوفى والمصابين فى حادث أنقلاب سيارة ربع نقل

وجاء الأسماء كالتالي: الشخص الذى لقي مصرعه جراء الحادث يدعى سيف الدولة راشد، عمره 50 سنه،وتم نقلة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

بينما جاء أسماء المصابين كالتالى: أحمد ابراهيم راشد، عمره 24 سنه، سوسن حمد الامين، وعمره 37 سنه، وايهاب ابراهيم راشد، عمره 19 سنه، ريان محمد إسماعيل، عمره 22 سنه، ابراهيم راشد محمد 50 سنه، يسري جاسر حسن 33 سنه، اواب ابراهيم راشد خمس سنوات.

كما أصيب: هيام ابراهيم راشد 17 سنه، فاتن سيف الدوله راشد 16 سنه زينب خيري سيد 42 سنه، راشد ابراهيم راشد 8 سنوات، فاطمه سيف الدين 17 سنه، ريهام ابراهيم راشد 9 سنوات، عبد المعز ابراهيم راشد 10 سنوات، راشد سيف الدوله خمس سنوات، مرينا سيف الدوله خمس سنوات، مروه سيف الدوله سبع سنوات، رهف ابراهيم راشد 12 سنه،ونام ابراهيم راشد 21 سنه.

وتبين أن جميع المصابين يحملون الجنسية السودانية، وتنوعت إصابتهم بين كسور وجروح.

جدير بالذكر أن لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 19 آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى التابع لدائرة المدينة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصابين إلي المستشفي أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة، لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثار الحادث لتيسر الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.