مصرع وإصابة 20 شخص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

لقى شخص مصرعه، بينما أصيب 19 آخرون، مساء اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى بمدينة أسوان، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الحادث

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق العلاقى التابع لدائرة المدينة.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 19 آخرين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، ونقل المصابين إلي المستشفي أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة، لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثار الحادث لتيسر الحركة المرورية بالطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.