الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تداول 46 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ميناء بورسعيد
ميناء بورسعيد



اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 904  شاحنة و115 سيارة، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 400 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، 504  شاحنة و20 سيارة. 

وتصدير 23 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة AKSON SERIN قادمة من جيبوتي  بينما تغادر السفينة GF TRADER علي متنها 23 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينتين الحرية1 وبوسيدون، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي امل، سينا والحرية2 وغادرت السفينة سينا،  كما شهد ميناء نويبع تداول 5150 طن، 450 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع  سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج  واور. كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة درة جدة متجهة الي جدة  بينما شهد الميناء  بالامس مغادرة السفينة AMBER M علي متنها 5000  طن مواد غذائية تصدير الي السودان. 

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وزارة النقل تُطلق 7 ممرات لوجستية لتعزيز التجارة الدولية وربط مصر بالعالم


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2005 راكب بموانيها.

جدير بالذكر ان وزير النقل الفريق كامل الوزير قام بزيارة  مشروع تطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي للميناء والذي تم الانتهاء منه بإضافة إمتداد للحاجز بطول 1420م الشهر الماضى  ،  وكذلك تم تفقد موقع مشروع محطة تداول البضائع الصب الجاف والتي يبلغ أطوال الأرصفة بها حوالى 600 م وبعمق 17 م وساحة خلفية تبلغ مساحتها حوالى 270 ألف م2، بالاضافة الى تفقد مشروع إنشاء حاجز أمواج غربي جديد بطول 5400 م.

 ويهدف انشاء حاجز الامواج الغربي إلى خفض نفقات الصيانة السنوية للممر الملاحي للميناء وتقليل معدلات الاطماء، وبعدها توجه الوزير لموقع مشروع المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر 2" والتي ستصل أطوال الارصفة بها إلى حوالى 3400 م وبعمق 18 م يؤهلها لاستقبال سفن الشحن العملاقة هذا وستضم المحطة ساحة خلفية مقدرة بحوالي 2.2 مليون م2، حيث وجه الوزير بان يستخدم الناتج من اعمال تعميق الممر الملاحي في عمليات الردم التي تتم في انشاء المحطة مما سيساهم في تقليل تكاليف انشاء المحطة.

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وزير النقل يبحث فى إسبانيا تطوير 23 قطارًا للخط الأول للمترو

وفي اطار تحقيق تكامل عناصر النقل "بحري- بري سكك حديد" استمع وزير النقل  خلال جولته لشرح توضيحي لمخطط انشاء جسور وبنيه تحتيه لتركيب وصلة سكة حديد جديدة بالميناء بطول حوالي 1200 متر وعدد 5 مفاتيح سكه بالاضافة الى رفع كفاءة حوش سكك حديد ميناء دمياط وتجديد السكة الحالية ورفع كفائتها وربطها بالسكة الجديدة. 

 

عدد السفن أرصفة موانئ الهيئة شملت حركة الواردات طن بضائع حركة الصادرات

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