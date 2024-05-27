الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم "الوادى الجديد" يترأس غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

وكيل التعليم داخل
وكيل التعليم داخل غرفة العمليات الرئيسية

ترأس المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بحضور جميع المعنيين وأعضاء الغرفة، لمتابعة سير العمل لامتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2023م / 2024م

حيث يجرى التواصل اللحظى مع الإدارات التعليمية الفرعية الخمس بالمحافظة عن طريق غرفة العمليات الرئيسية الموجودة بديوان عام المديرية بالخارجة، ومتابعة تنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات وتنفيذ كل الإجراءات والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات والتصدى بقوة لأى تجاوزات أو محاولات للغش واتخاذ إجراءات رادعة مع المخالفين.

ووجه المهندس سيد بضرورة التعاون والتكاتف  وتضافر كل الجهود وتوفير الجو الآمن والمناسب للطلاب من أجل سير أعمال الامتحانات بكل انضباط وتذليل كل العقبات إن وجدت.

 

واطمأن وكيل التعليم بالمحافظة من خلال التواصل مع مديري الإدارات التعليمية الخمس، على انتظام الطلاب بلجان الامتحانات ووصول أوراق الأسئلة بموعدها المحدد وعدم وجود أي مشكلات أو معوقات للعمل.


وشدد وكيل التعليم بالمحافظة على ضرورة الالتزام بكل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات، وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يتم التواصل على الفور مع غرفة عمليات المديرية ووضع الحلول المناسبة على الفور.

 

وانطلقت امتحانات دبلوم المدارس الفنية  للعام الدراسي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ ، أمس الأول السبت، والتي يؤديها ٢٤١٤ طالبًا وطالبة أمام ١٣ لجنة، جرى تجهيزها بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وشدد المحافظ على متابعة جاهزية جميع اللجان لاستقبال الطلاب، ومتابعة غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية انتظام سير أعمال الامتحانات بكل المراكز عبر الفيديو كونفرانس؛ للمتابعة اللحظية ورصد أى مشكلات قد تطرأ، مع التشديد على توفير كل الأجواء الملائمة أمام الطلاب لأداء الامتحان بكل يسر وسهولة بعيدًا عن أى قلق أو توتر.

وكيل التعليم بالوادى الجديد غرفه العمليات الرئيسية شهادة الدبلومات الفنية الإدارات التعليمية الفرعية الامتحانات توفير الجو الآمن والمناسب للطلاب

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