الأحد 26 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل تعليم الوادى الجديد يستقبل وفد القوافل التعليمية

جانب من بدء القوافل
جانب من بدء القوافل التعليمية بالوادي الجديد

استقبل المهندس سيد عبدالعزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم، وفد القوافل التعليمية دعما لطلاب شهادة الثانوية العامة بقيادة سيد مصطفى مشرف عام القوافل، وذلك بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة بحضور قيادات التعليم وبمرافقة مدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارتى التعليم الثانوى والعلاقات العامة.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

فى مستهل اللقاء رحب المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، بضيوف المحافظة الكرام، معربا عن شكره وتقديره للقيادة السياسية لدعم طلاب المحافظة والحرص الدائم على تشجيعهم على التفوق والنجاح.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة أن القافلة مستمرة على مدار 3 أيام بدأت اليوم الأحد بمركز الخارجة، مع بث مباشر عبر برنامج Team،s لجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتنطلق غدا الإثنين إلى مركز الداخلة وتختتم أعمالها الثلاثاء بمركز الفرافرة.

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وكيل التعليم الوادي الجديد وفد القوافل التعليمية دعما لطلاب شهادة الثانوية العامة تشجيعهم على التفوق صفوة من الخبراء وذوى الكفاءة مقدمى البرامج التعليمية

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