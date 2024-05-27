"الأعلى للجامعات" يبحث بدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادى الجديد

استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، الأحد، لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لبحث إمكانات الجامعة لبدء الدراسة بكلية التمريض بجامعة الوادي الجديد، في إطار العمل على تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتنوعة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

جاء ذلك برئاسة الدكتورة جيهان مصطفى، أمين لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود ناجى عميد كلية التمريض جامعة بنى سويف، والدكتور غنى عبد الناصر عميد كلية التمريض جامعة سوهاج.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فاروق الحسينى عميد كلية الصيدلة ولفيف من القيادات الجامعية.

وخلال الزيارة قامت اللجنة بزيارة مقر الجامعة الجديد بالكيلو 10، ثم تفقدت اللجنة مقر كلية التمريض للتعرف على المقومات المادية والبشرية للكلية لبحث بدء الدراسة بها وذلك في إطار العمل على تقديم خدمة تعليميية متميزة ومتنوعة تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأشادت اللجنة بالمقومات والإمكانات التى تمتلكها الجامعة التى تعد قاطرة التنمية بمحافظة الوادى الجديد فى شتى المجالات.