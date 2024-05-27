رئيس مركز الداخلة يفتتح معرض الفنون بقصر ثقافة موط

افتتح اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد إمام رئيس مركز ومدينة الداخلة معرض الفنون بقصر ثقافة موط، بحضور النائب حمدى محمد حسن عضو مجلس النواب والسيد ماهر كامل مدير قصر ثقافة موط، والذي يستمر لمدة أسبوع.

ويضم المعرض كافة الفنون التشكيلية والصناعات اليدوية والديكور واللوحات الفنية التراثية والبيئية والتشكيلية.

وتفقد رئيس المركز جوانب المعرض واللوحات الفنية المعروضة، معربًا عن إعجابه بالمستوى الفني الراقي للمشاركين بالمعرض، موجهًا الشكر والتقدير للقائمين على هذا المعرض، مؤكدًا دعمه الدائم لأبناء وشباب مركز الداخلة الموهوبين، وحرصه الدائم على مشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الداعمة لهم، موجها بإقامة المعارض الفنية بصفه دائمه، للعمل على صقل تلك المواهب وتشريفهم للمحافظة في المحافل المحلية والدولية.

وقال رئيس مركز ومدينة الداخلة، إن هذا المعرض المقام على أرض مركز الداخلة يعد من أفضل المعارض التي أقيمت على أرض الداخلة في الفترة الحالية ليجمع فناني الداخلة في مكان واحد داخل قصر ثقافة موط تحت شعار "مهرجان الحرف التراثية".



وأكد الفنان أحمد السعداوي أحد الفنانين التشكيليين المتواجدين بالمعرض، شكره وتقديره للواء الدكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، على اهتمامة الدائم بالثقافة والفنون بمختلف مجالاتها خصوصا الفن التشكيلي والذي أكده من خلال كافة اللقاءات التي جمعتني به ويكرر مقولته الشهيرة أن للفن دور كبير في الارتقاء بالذوق العام، مشيرًا إلى أن محافظ الوادي الجديد يسعى جاهدًا على مشاركة جميع فناني الواحات كافة الفعاليات والمعارض العامة على سبيل المثال لا الحصر مشاركة فنانين من الوادي بمعرض تراثنا بصفة دورية ودائما يكون حضورهم وتمثيلهم للمحافظة مشرف ومثالي.

وأضاف السعداوي، أن الصناعات الحرفية تعتبر ضمن الصناعات الصغيرة حيث تعد إحدى القطاعات الاقتصادية التي تستحوذ على اهتمام كبير من قبل دول العالم كافة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية، والباحثين في ظل التغيرات والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأكدت أمال منصور إحدى الفنانات المتواجده في المعرض أنها في غاية السعادة لحضورها افتتاح أول معرض للحرف التراثية ومعرض الفن التشكيلي بقصر ثقافة موط بالداخلة والذي يعد من أفضل المعارض التي حضر فيها كونه يتمتع بكوكبة من الفنانين العظماء الذين لهم باع كبير في الارتقاء بموهبة الرسم والفن على أرض المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال سمير حسين نحات لوحات تراثية بمركز الداخلة، إن المعرض يمثل أهمية كبيرة لدى الفنانين لعرض وتسويق لوحاتهم ومشغولاتهم التي دائمًا تلاقي استحسان الجميع.

جانب من المعرض

جانب من المعرض