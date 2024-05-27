"مجزرة رفح".. شكري: إسرائيل تعمل على تدمير قطاع غزة لتصفية القضية الفلسطينية

علق وزير الخارجية، سامح شكري، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية مما أدى حرق الخيام وارتقاء أكثر من 40 شهيدا فلسطينيا معظمهم من الأطفال.

وقال شكري، في تصريحات تليفزيونية نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن الجهود المصرية مستمرة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن إسرائيل تعمل على تدمير قطاع غزة لتنفيذ مخططها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال جعل الحياة في غزة غير قابلة للاستمرار.