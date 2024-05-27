النرويج: إسرائيل تنتهك قرار العدل الدولية بمواصلتها الحرب في غزة

علق وزير خارجية النرويج، إسبن بارث إيدي، على المجزرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، بقصف خيام النازحين في رفح الفلسطينية مما أدى إلى حرق الخيام وارتقى خلالها أكثر من 40 شهيدًا فلسطينيًا معظمهم من الأطفال.

دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية

وقال، في مؤتمر صحفي لوزراء خارجية النرويج وأيرلندا وإسبانيا بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، إننا نرى دائرة عنف مستمرة في غزة والضفة الغربية وإنهاؤها يكون بإقامة دولة فلسطينية، لافتًا إلى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام في الشرق الأوسط.

إسرائيل تنتهك قرار محكمة العدل الدولية

وتابع، أن مواصلة إسرائيل الحرب في غزة تنتهك قرار العدل الدولية أعلى محكمة في العالم، مشيرًا إلى أننا نعمل على وضع خطة سلام تلبي مطالب الفلسطينيين ويجب وقف إطلاق النار في غزة الآن.

وأضاف وزير خارجية النرويج، أن هناك دول أوروبية أخرى تنظر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية وآمل أن تحذو حذونا.