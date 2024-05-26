الأحد 26 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل الكاملة لأسر جنود إسرائيليين

بشير جبر
بشير جبر

تحدث مراسل فضائية "القاهرة الإخبارية" من مدينة خان يونس، بشير جبر، عن التفاصيل والقصة الكاملة فيما يخص اشتباكات قوية بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا، وأنباء عن أسر جنود إسرائيليين.

المقاومة الفلسطينية تعلن عن خسائر فادحة فى صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلى

وقال "جبر" إن المقاومة الفلسطينية، في بيانات متعددة لها، أكدت أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي في محاور الاشتباك عامة ومنطقة شمال قطاع غزة ومخيم جباليا تحديدا، حيث أوضحت أنها تمكنت من إطلاق قذائف نحو الآليات العسكرية الإسرائيلية المتوغلة، ما أدى إلى تدمير هذه الآليات، والذي كان في صبيحة هذا اليوم.

وأضاف أنه يوم أمس أعلنت المقاومة الفلسطينية عن أنها تمكنت من خوض اشتباك مع الاحتلال وتفجير إحدى فوهات الأنفاق في هؤلاء الجنود، وتم أسر عدد من الجنود وإصابة عدد آخر منهم، وهو ما أكدته المقاومة الفلسطينية في بيانات متلاحقة لها، وأرفقت هذه البيانات بصور لفيديوهات حول عمليات الاشتباك مع جنود الاحتلال وأسر جنود وضباط من الجيش الإسرائيلي.

 تفاصيل استهداف قوة إسرائيلية وأسر بعض أفرادها

 وتابع أنه في وقت سابق أعلنت المقاومة الفلسطينية عن أن مقاتليها استدرجوا قوة صهيونية إلى أحد الأنفاق في مخيم جباليا، وأوقعوها في كمين داخل هذا النفق وعلى مدخله، وتمكنوا من الاشتباك مع جنود وضباط إسرائيليين من هذه القوة من مسافة صفر، ومن ثم هاجموا بالعبوات قوة الإسناد التي هرعت إلى المكان وأصابوها بشكل مباشر، ومن ثم انسحب المقاتلون بعد تفجير النفق المستخدم في هذه العملية، بعد أن أوقعوا جميع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح وأسير، واستولوا على العتاد العسكري لها.

وقالت فصائل المقاومة: إن كل يوم يمضيه العدو في عدوانه على شعبنا وأهلنا سيكون له ثمن باهظ وكبير، وسنستمر في تدفيع العدو لهذا الثمن بإذن الله وعونه، ومستمرون في مواجهتنا للعدوان في كل شارع وحي ومدينة ومخيم في قطاعنا من بيت حانون إلى رفح، وسنكشف عن تفاصيل جديدة لهذه العمليات في الوقت المناسب.

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