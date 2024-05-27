الاحتلال يعلن سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاى رايدر" داخل الأراضى اللبنانية

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم سقوط طائرة مسيرة من نوع "سكاي رايدر" داخل الأراضي اللبنانية، ويجرى التحقيق في الحادث.

وأشار، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، إلى أنه تم قصف أهداف عدة لحزب الله في ميس الجبل والخيام وحولا ويارين جنوب لبنان، الليلة الماضية.

وعلى صعيد آخر، أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف مقاتليه مبنى يستخدمه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة مرغليوت، وتحقيق إصابات مباشرة.

وقال، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين: "إنه ردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مقاتلونا ‏اليوم الإثنين مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة مرغليوت ‏بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابات مؤكدة".