مجزرة رفح.. "الصحة الفلسطينية": لم يسبق فى التاريخ حشد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعى

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه لم يسبق وأن تم في التاريخ تحشيد هذا الكم الكبير من أدوات القتل الجماعي وتوظيفها مجتمعة أمام ناظري العالم كما يحدث في قطاع غزة، وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين.

وفي مجزرة جديدة، استشهد منذ بدء فجر اليوم 40 فلسطينيًا على الأقل، جراء استهداف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مخيم نزوح، الذي تم إنشاؤه حديثًا قرب مخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) شمال غرب رفح.

فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت عددًا كبيرًا من الشهداء والإصابات عقب استهداف الاحتلال خيام النازحين برفح.