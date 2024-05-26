التهاب الكبد الوبائي.. "الفيروس الصامت" يُصيب الملايين حول العالم

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية تقريرا بعنوان “التهاب الكبد الوبائي.. الملايين في العالم مصابون بالفيروس الصامت”.

وقال التقرير، إن الفيروس يسمي بالفيروس الصامت لعدم وجود اعراض صريحه له، فهو نوع من الفيروسات المنقولة بالدم التي تستهدف الكبد بالالتهاب والتليف، ومن أعراضه الإرهاق وآلام العضلات وقلة التركيز.

فيروس سي مرض ينشط حال ضعف جهاز المناعة عند الإنسان

وأوضح، أنه عندما يبدا الكبد في التليف تظهر أعراض مثل أصفرار العين والجلد، فيما يعيش حوالي 50 مليون شخص مع التهاب الكبد سي حول العالم، فيما تحدث حوالي مليون اصابة جديدة كل عام في مختلف الدول، كما أنه المسؤول عن حوالي ربع مليون حالة وفاة سنويا.

وفي هذا الصدد ، قال أستاذ علم الجراثيم والأمراض المعدية، الدكتور محمود حلبلب، إن التهاب الكبد الوبائي لا يزال منتشر وهنالك حوالي 50 مليون حالة مزمنة تعاني من الفيروس عالميا، لافتًا غلى أنه "للاسف ليس هناك لقاح لهذا لفيروس وأنما هنا علاج فعال بنسبة 95 %، ولكن بعض الدول وبعض الأضخاص ليس لديهم القدرة على العلاج من هذا الفيروس.

وتابع، خلال مداخله هاتفية على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن نعلم جيدا كيفية نقل مرض الفيروس، وبالتالي طريقة الوقاية من هذا الفيروس هامه للغاية وسهله، فالجميع يعلم انه ينتقل عن طريق الدم الملوث بهذا الفيروس.

وأشار إلى انه تم اكتشاف فيروس سي عام 1989 كان خطوة كبيرة في العلم لانه انقذ ملايين الاشخاص من هذا الفيروس لانه ينتقل عن طريق الدم مثل المتبرعين بالدم، وبالتالي كان سيكون هناك الملايين من الاشخاص مصابين يتوفون من هذا المرض، ولكن اكتشافة وطريقة الوقاية لفحص الدم لهذا الفيروس يؤدي إلى التخفيف من انتشاره، لافتًا إلى أن هناك آلاف الأشخاص لا يلعمون أنهم مصابون بالتهاب الكبد الوبائي.