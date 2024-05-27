الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئاسة الفلسطينية: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات

استهداف خيام النازحين
استهداف خيام النازحين في رفح

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن غضبها الشديد جراء استهداف خيام النازحين في رفح فجر اليوم الإثنين.

استهداف خيام النازحين

وأشارت في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترانيوز"، إلى أن استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات وتتطلب تدخلا فوريا لوقف هذه الجرائم، لافتًا إلى أن ارتكاب قوات العدو الصهيوني لهذه المجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بشكل متعمد، والتي تعد مجزرة جديدة تضاف الي السجل الاجرامي للعدو الصهيوني بمخطط في إبادة الشعب الفلسطيني.

محكمة العدل الدولية رفح النازحين فى رفح

مواد متعلقة

التهاب الكبد الوبائي.. "الفيروس الصامت" يُصيب الملايين حول العالم

"القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل الكاملة لأسر جنود إسرائيليين

"القاهرة الإخبارية": استعداد 600 شاحنة مساعدات للتحرك من معبر رفح إلى كرم أبوسالم

"القاهرة الإخبارية": 85% من المساعدات المتجهة من معبر رفح لـ"كرم أبوسالم" مصرية خالصة

"القاهرة الإخبارية": جرحى جراء قصف إسرائيلى استهدف بلدة عبسان شرق خان يونس

إعلام عبرى: إصابة ضابط برتبة مقدم بجروح متوسطة خلال الاشتباكات فى جباليا

بينى جانتس يقدم للحكومة مقترحًا لتشكيل لجنة تحقيق بشأن أحداث 7 أكتوبر

الخارجية: زيارة شكرى لبروكسل تأتى ضمن التحركات العربية مع الأطراف الأوروبية لوقف الحرب بغزة

الأكثر قراءة

نتيجة الترم الثاني 2024 عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى البنوك

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

الحر رجع.. حالة الطقس اليوم الإثنين 27-5-2024 فى مصر

جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

بجميع المحافظات.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الثانى برقم الجلوس فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الاعلام ودوره المأمول.. رؤية الرئيس السيسي

محمود خليل

صريخ أهل البيت

ماجد حبته

مصر والعرب.. ويوم إفريقيا

لواء.حمدى البطران

عتاب الرئيس

عبد الرحيم طايع

عن المعارضة والأهلى والزمالك وحديث "كبير البلد"

محاسن السنوسي

المعلومة من حق الجميع.. المواطن يسأل وعلى الحكومة أن تجيب

مدحت بشاى

مصر الغد.. وإشراقاتها التنموية

لواء. محسن الفحام

دلائل ورسائل

صور

بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الـ12.. فرحة جماهير الأهلى فى كل مكان

للمرة الـ12.. الأهلى يتوج بطلًا لدورى أبطال إفريقيا

تتويج النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

غزة تنزف.. تواصل مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لليوم الـ234

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

أسر الجنود الإسرائيليين يربك الاحتلال ويلزمه الصمت