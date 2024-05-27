الرئاسة الفلسطينية: استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات

عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن غضبها الشديد جراء استهداف خيام النازحين في رفح فجر اليوم الإثنين.

استهداف خيام النازحين

وأشارت في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترانيوز"، إلى أن استهداف خيام النازحين في رفح مجزرة فاقت كل التوقعات وتتطلب تدخلا فوريا لوقف هذه الجرائم، لافتًا إلى أن ارتكاب قوات العدو الصهيوني لهذه المجرزة البشعة هو تحد لجميع قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي خيام النازحين في رفح بشكل متعمد، والتي تعد مجزرة جديدة تضاف الي السجل الاجرامي للعدو الصهيوني بمخطط في إبادة الشعب الفلسطيني.