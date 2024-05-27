الإثنين 27 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بوريل عن جرائم إسرائيل بحرق خيام النازحين فى رفح: يجب تطبيق حكم "العدل الدولية"

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه يجب احترام قرارات محكمة العدل الدولية والمطالبة بتطبيقها.

وتابع، خلال تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن مقتل أكثر من 30 شخصًا من النازحين في رفح الفلسطينية يدفعنا إلى المطالبة بتطبيق قرار العدل الدولية، لافتًا إلى أن إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية بعد قرارات محكمة العدل الدولية التي ألزمتها وقفها فورًا.

وأضاف: علينا احترام عمل المحكمة الجنائية الدولية وتركها تعمل دون تهديد، منوهًا بأن قرارات المحكمة الجنائية الدولية مهمة جدًا لتحقيق العدالة، مؤكدًا أنه يجب تطبيق حكم محكمة العدل الدولية خاصة مع مواصلة إسرائيل فعل ما طلب منها التوقف عنه.

وأوضح مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: إننا سنطرح إحياء مهمة الاتحاد الأوروبي عند معبر رفح، لكن ذلك يجب أن يكون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.

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